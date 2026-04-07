Глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко рассказал 24 Каналу, к каким поступкам могут прибегнуть Соединенные Штаты. Он предположил, какие именно действия Вашингтона могут действительно разрешить их конфликт с Тегераном.

К каким последствиям могут привести действия США?

Божко отметил, что, вероятно, угрозы Трампа реализуются таким образом, что он отдаст приказ нанести массовые удары по Ирану. Ведь стереть его с лица земли у Соединенных Штатов не получится быстро, потому что Иран – это огромная страна, и ее физическое уничтожение – это не один и не два месяца работы.

"Очевидно, подвергаются ударам иранские электростанции, объекты инфраструктуры. Об этом много говорят в США. Однако я очень сомневаюсь, что это приведет к таким коренным изменениям в мире, как падение режима Ирана, или тем более разрушение цивилизации, к которой принадлежит Иран", – предположил он.

Обратите внимание! Дональд Трамп 7 апреля сделал заявление о гибели сегодня целой цивилизации. Он отметил, что не хочет этого, но "вероятно, так и произойдет". По его словам, все узнают об "одном из важнейших моментов в долгой и сложной истории мира". Трамп добавил, что поскольку произошла "тотальная смена режима, где преобладают другие, умные и менее радикализированные умы", вероятно, может произойти "что-то революционно замечательное".

Несмотря на то, что Трамп может нанести серьезные удары по Ирану, очевидно, насколько США ограничены в своих действиях и насколько они пытаются выставить их якобы решающими и масштабными, чтобы, по мнению главы центра политических студий "Доктрина", вытеснить из Ирана желание договариваться с ними немедленно.

Когда может начаться настоящая война в Иране?

В то же время угрозы от Дональда Трампа в сторону Тегерана звучат в течение определенного периода времени. Также известны требования США и Ирана, которые сейчас очень отличаются. Однако прогресса в решении конфликта не видно.

Также нет переговорного процесса, чтобы не говорила американская сторона, потому что это попытка повлиять на американский рынок, успокоить производителей, игроков рынка,

– отметил Ярослав Божко.

Война, по его мнению, еще не началась, ведь то, что происходит сейчас, – довольно ограниченная история, которая длится ровно столько, сколько есть авиаракеты и другие довольно дефицитные средства.

Настоящая война начнется, когда США примут решение о вторжении на территорию Ирана. Но к этому, кажется, пока американское военно-политическое руководство не готово. Или же готово лишь к ограниченным действиям на определенной части территории Ирана. То есть к тем событиям, которые ведут в самую длинную часть этой истории, мы еще даже не подошли вплотную,

– пояснил глава центра политических студий "Доктрина".

Американское руководство все еще надеется решить эту ситуацию как можно скорее. И это, по его словам, ошибочный подход США – вместо долгой серьезной военной операции готовить короткую и молниеносную, которая может не достичь целей.

США все равно могут оказаться в состоянии, когда они будут вынуждены переходить к наземной операции, к которой непосредственно сейчас они могут быть не готовы в том объеме, в котором это потребуется.

