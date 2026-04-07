Как в мире реагируют на заявления Дональда Трампа по Ирану и к чему готовятся дальше

Как в мире реагируют на заявления Трампа по Ирану и возможность ядерной войны?

Франция

Французская газета Le Figaro пишет, что президент Эммануэль Макрон созвал заседание Совета национальной обороны и безопасности на среду в 8:30 утра для обсуждения ситуации в Иране и на Ближнем Востоке.

На встрече соберутся министры и чиновники, ответственные за вопросы безопасности, после угроз президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. Американский лидер писал о готовности уничтожить "целую цивилизацию" после окончания срока действия его ультиматума.

Испания

Посольство Испании в Катаре призвало своих граждан запастись едой, водой и лекарствами на несколько дней на фоне возможной эскалации конфликта между США и Ираном.

Там также призвали обращать внимание на сообщения, которые предоставляет катарская власть, и заявления проверенных СМИ и непосредственно посольства.

Италия

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто во время выступления в парламенте эмоционально отреагировал на заявления Дональда Трампа и возможную ядерную эскалацию.

Видно, мир сошел с ума. Даже Хиросима и Нагасаки считались приемлемыми, но мы ничему не научились. Я даже не хочу произносить это слово (ядерка – 24 Канал),

– заявил Крозетто.

Израиль

В Армии обороны Израиля отметили, что после оценки ситуации и в рамках подготовки к возможному окончанию срока действия ультиматума Дональда Трампа по Ирану, ближайшие часы может наблюдаться усиление огня по территории Государства Израиль.

На этом этапе общественность должна оставаться бдительной, внимательной и действовать ответственно, продолжая придерживаться инструкций Командования тыла, которые периодически обновляются. В случае каких-либо изменений в оценке ситуации общественность будет соответствующим образом проинформирована. Армия обороны Израиля готова действовать как в оборонительном, так и в наступательном порядке,

– говорится в сообщении.

Также израильский 13-й канал запустил обратный отсчет до момента, когда истечет время ультиматума американского президента.

Кувейт

В Министерстве внутренних дел Кувейта обратились ко всем гражданам страны с призывом оставаться дома и выходить на улицу только при крайней необходимости. Эти меры безопасности действуют с 00:00 до 06:00 8 апреля.

Нидерланды

Премьер-министр Нидерландов отреагировал на заявление Трампа о "гибели цивилизации" в Иране.

Нападения на гражданскую инфраструктуру не соответствуют нормам международного права. Я надеюсь, что это останется только словами и не перерастет в действия этой ночью,

– сказал Роб Йеттен.

Великобритания

Великобритания эвакуировала военный персонал из Ирака на фоне эскалации в регионе, пишет Paper.

Соединенные Штаты

Издание Axios пишет, что в Конгрессе открыто рассматривают возможность импичмента или даже отстранения Трампа от должности в соответствии с 25-й поправкой.

Десятки демократов призвали Трампа уйти в отставку после того, как он опубликовал сообщение о том, что "сегодня ночью погибнет целая цивилизация".

Член Палаты представителей Ильхан Омар написала в соцсетях: "Это недопустимо. Примените 25-ю поправку. Импичмент. Отстранение. Этого сумасшедшего психа надо отстранить от должности".

К вечеру более 50 демократов из Палаты представителей, а также сенаторы Эд Марки и Рон Уайден призвали отстранить Трампа от должности путем импичмента или в соответствии с 25-й поправкой к Конституции.

В этом случае решение об отстранении должно быть подтверждено голосованием двух третей членов каждой палаты Конгресса.

Между тем в коммуникационной команде президента США Дональда Трампа отвергают предположение, что он может пойти на применение ядерного оружия против Ирана. Такой ответ из Белого дома дали на фоне последних заявлений вице-президента Джей Ди Вэнса, после которых предположили, что он говорит о возможности применения ядерного оружия против Ирана.

Абсолютно ничего из того, что вице-президент сказал здесь, не намекает на это, вы, клоуны,

– говорится в сообщении аккаунта Rapid Response 47, что является одним из полуофициальных коммуникационных аккаунтов Белого дома.

