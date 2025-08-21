Трамп отошел от мирных переговоров и выжидает, – The Guardian об изменении позиции президента США

Журналисты обратили внимание на то, что Трамп уже не так активен в деле мирных переговоров. Их источники информируют, что Трамп отошел от мирных переговоров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Почему Трамп занял выжидательную позицию насчет мирных переговоров?

Он пока не организовывает встречу между Зеленским и Путиным, о которой шла речь ранее.

Трамп на данный момент отступает от мирных переговоров между Россией и Украиной, сообщают источники. Президент США сообщил своим главным советникам, что трехсторонняя встреча состоится после того, как лидеры двух стран встретятся между собой,

– говорится в статье.

Таким образом, Трамп значительно уменьшил свою активность. В то же время он не исключил трехстороннего саммита между Зеленским, Путиным и собой.

"Я просто хочу посмотреть, что будет на встрече. Они сейчас ее организовывают, и мы посмотрим, что будет", – цитируют медиа его слова во время интервью 20 августа на радиостанции WABC.

После встречи Трампа с Зеленским и европейскими лидерами "было мало ощутимых признаков прогресса".

Нежелание Трампа подталкивать Путина и Зеленского к встрече появилось после того, как в последние дни он признал, что прекращение войны в Украине оказалось более сложным, чем он ожидал,

– делает вывод The Guardian.

И добавляет: теперь Трамп "ищет быстрого мирного соглашения".