Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что не считает себя диктатором. Политик также похвастался своими достижениями в борьбе с преступностью.

Считает ли Трамп себя диктатором?

Дональд Трамп рассказал, что его "называют диктатором", но на самом деле он "борется с преступностью".

Поэтому многие люди говорят: "Знаете, если так, то я лучше буду иметь диктатора". Но я не диктатор. Я просто знаю, как бороться с преступностью,

– подчеркнул президент США.

Стоит отметить, что подобные заявления Трамп делает не впервые. То же самое Трамп сказал журналистам в Белом доме, когда оправдывал использование войск Национальной гвардии в Вашингтоне для борьбы с преступностью.

Интересно! В феврале 2025 года Дональд Трамп сам назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского диктатором, поскольку тот якобы отказывается от проведения выборов. Впоследствии политик выражал удивление тем, что ранее несколько раз назвал президента Украины диктатором.

Демократы называют такие действия президента проявлением авторитаризма.

Трамп пытается милитаризировать наши города – лишь чтобы отвлечь от своего падения в рейтингах. Так поступают диктаторы. Никто не должен молчать перед лицом авторитарных действий этой администрации,

– написал сенатор-демократ Эд Марки.

