Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що не вважає себе диктатором. Політик також похизувався своїми досягненнями у боротьбі зі злочинністю.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

Читайте також Трамп відреагував на заяви Росії про те, що "Зеленський – не легітимний"

Чи вважає Трамп себе диктатором?

Дональд Трамп розповів, що його "називають диктатором", але насправді він "бореться зі злочинністю".

Тому багато людей кажуть: "Знаєте, якщо так, то я краще буду мати диктатора". Але я не диктатор. Я просто знаю, як боротися зі злочинністю,

– наголосив президент США.

Варто зазначити, що подібні заяви Трамп робить не вперше. Те саме Трамп сказав журналістам у Білому домі, коли виправдовував використання військ Національної гвардії у Вашингтоні для боротьби зі злочинністю.

Цікаво! У лютому 2025 року Дональд Трамп сам назвав свого українського колегу Володимира Зеленського диктатором, оскільки той нібито відмовляється від проведення виборів. Згодом політик висловлював здивування тим, що раніше кілька разів назвав президента України диктатором.

Демократи називають такі дії президента проявом авторитаризму.

Трамп намагається мілітаризувати наші міста – лише щоб відволікти від свого падіння в рейтингах. Так чинять диктатори. Ніхто не має мовчати перед обличчям авторитарних дій цієї адміністрації,

– написав сенатор-демократ Ед Маркі.

Що відомо про розгортання Нацгвардії у США?