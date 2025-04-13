У Трампа планируют депортировать миллион мигрантов за год, но это фактически невозможно, – WP
- Администрация Трампа планирует депортировать до миллиона нелегальных иммигрантов за год, что превышает предыдущие рекорды.
- Эксперты сомневаются в реалистичности плана из-за ограниченного финансирования, недостатка персонала и необходимости судебных процедур.
- Администрация ведет переговоры с тридцатью государствами по принятию мигрантов, даже если они не являются их гражданами.
- Бывшие сотрудники иммиграционной службы отмечают, что депортация миллиона человек является нереалистичной из-за финансовых, правовых трудностей и снижения морального духа.
Администрация президента США Дональда Трампа готовит масштабную кампанию по депортации, которая предусматривает высылку до одного миллиона нелегальных иммигрантов в течение года.
Достичь таких масштабов депортаций представляется нереалистичной целью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.
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Как Трамп хочет депортировать аж миллион человек
Этот план превышает все предыдущие рекорды: во времена Барака Обамы ежегодно депортировали максимум около 400 тысяч человек. Однако эксперты сомневаются в реалистичности новых цифр из-за ограниченного финансирования, недостатка персонала и необходимости судебных процедур в большинстве случаев.
Издание отмечает, что советник Белого дома Стивен Миллер почти ежедневно разрабатывает стратегию достижения этой цели с чиновниками Министерства внутренней безопасности и других федеральных ведомств.
Одно из решений, которое рассматривается, – депортация людей с действующими решениями о высылке. Таких насчитывается около 1,4 миллиона, но их родные страны отказываются принимать их обратно.
Для решения этой проблемы администрация Трампа ведет переговоры с тридцатью государствами по приему таких мигрантов, даже если те не являются их гражданами. Уже известно о случаях депортаций в Мексику, Коста-Рику, Панаму, а также Руанду.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи в письме подтвердил, что правительство выполняет мандат избирателей по исправлению работы администрации Байдена в сфере безопасности границ и иммиграционного законодательства.
Вся администрация Трампа сосредоточена на выполнении этого мандата, а не на произвольных целях, с применением общегосударственного подхода к обеспечению эффективной массовой депортации террористов и криминальных нелегалов,
– добавил Десаи
Впрочем, сами же данные правительства указывают: большинство из примерно 11 миллионов нелегальных мигрантов имеют право на слушание в иммиграционном суде, и каждое дело может тянуться месяцами или даже годами.
Показательной и привлекающей внимание,, была отправка сотен задержанных в тюрьмы в Сальвадоре и на базе ВМС США в заливе Гуантанамо на Кубе, однако это лишь незначительная часть нелегальных мигрантов.
Бывшие сотрудники иммиграционной службы указывают на финансовые, правовые трудности и снижение морального духа среди работников иммиграционных служб. Они работают на пределе возможностей и скептически относятся к поставленной цели. О планах Трампа депортировать миллион работников даже шутят между собой.