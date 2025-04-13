Досягти таких масштабів депортацій видається нереалістиною метою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Дивіться також Ви повинні або змиритися, або замовкнути, – Трамп про мирні переговори

Як Трамп хоче депортувати аж мільйон людей

Цей план перевищує всі попередні рекорди: за часів Барака Обами щорічно депортували максимум близько 400 тисяч осіб. Проте експерти сумніваються в реалістичності нових цифр через обмежене фінансування, нестачу персоналу й необхідність судових процедур у більшості випадків.

Видання зазначає, що радник Білого дому Стівен Міллер майже щодня розробляє стратегію досягнення цієї мети з чиновниками Міністерства внутрішньої безпеки та інших федеральних відомств.

Одне з рішень, яке розглядається, – депортація людей із чинними рішеннями про висилку. Таких налічується близько 1,4 мільйона, але їхні рідні країни відмовляються приймати їх назад.

Для вирішення цієї проблеми адміністрація Трампа веде перемовини з тридцятьма державами щодо прийому таких мігрантів, навіть якщо ті не є їхніми громадянами. Уже відомо про випадки депортацій до Мексики, Коста-Ріки, Панами, а також Руанди.

Заступник прессекретаря Білого дому Куш Десаї у листі підтвердив, що уряд виконує мандат виборців щодо виправлення роботи адміністрації Байдена у сфері безпеки кордонів та імміграційного законодавства.

Вся адміністрація Трампа зосереджена на виконанні цього мандату, а не на довільних цілях, із застосуванням загальнодержавного підходу до забезпечення ефективної масової депортації терористів і кримінальних нелегалів,

– додав Десаї

Утім, самі ж дані уряду вказують: більшість із приблизно 11 мільйонів нелегальних мігрантів мають право на слухання в імміграційному суді, і кожна справа може тягнутися місяцями або навіть роками.

Показовою і такою, що привертає увагу, була відправка сотень затриманих до в’язниць у Сальвадорі та на базі ВМС США у затоці Гуантанамо на Кубі, однак це лише незначна частина нелегальних мігрантів.

Колишні співробітники імміграційної служби вказують на фінансові, правові труднощі та зниження морального духу серед працівників імміграційних служб. Вони працюють на межі можливостей і скептично ставляться до поставленої мети. Про плани Трампа депортувати мільйон працівники навіть жартують між собою.