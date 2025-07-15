Европа шокирована: как Брюссель получил красноречивую "пощечину" от Трампа

Дональд Трамп все же примет решение о ведении 30% пошлин на товары из Европейского Союза. Коварные действия США могут свидетельствовать о серьезной угрозе для Европы.

Трамп меньше учитывает то, что своими действиями вредит большим друзьям США, а это может иметь дополнительные угрозы также в вопросах безопасности. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко.

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Как США хитро используют угрозу из России против ЕС?

С 1 августа Вашингтон вводит 30% пошлин на товары из Европейского Союза. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ЕС готовы пропорционально ответить США. В конце концов, теперь доктрина Трампа заключается в том, что в США теперь не будет ни друзей, ни врагов – только интересы.

Соединенные Штаты видят европейский рынок скорее как богатого донора для своей экономики, и применяют в геополитике бизнес-подходы,

– отметил Алексей Буряченко.

Пока Трамп проявляет бизнес-хист, по-новому выстраивая геополитические отношения США со своими друзьями и партнерами, у него может "провисать" государственническая составляющая. Ведь очень сложно держать баланс, с одной стороны понимая, что Россия не блефует и готовит нападение на ЕС, а с другой – пытаться как-то и подыгрывать России.

"Соединенным Штатам при Трампе теперь удобно, что есть угроза, направленная на ЕС, со стороны России. Такая угроза прежде всего заставила европейцев выйти на 5% ВВП (оборонных расходов НАТО – 24 Канал). Даже 1,5% никто платить не хотел, перспективы НАТО были непонятны", – объяснил политолог.

Но, если Трамп будет только использовать агрессивные намерения России в своих целях, а не реально помогать Европе бороться с ними, последствия могут быть действительно необратимыми.

Может ли еще Европа рассчитывать на США?

Итак, после саммита НАТО в Гааге европейские страны согласилась платить 5% от своего ВВП для оборонного бюджета НАТО. Вместе с тем США в значительной степени переложили финансовую поддержку Украины на Европу, к тому же закупка оружия должна происходить через фонд НАТО в Штатах. Теперь же Трамп хочет ввести и 30% пошлин на европейские товары.

"Думаю, Европа просто шокирована такими действиями Трампа", – добавил политолог

Вероятно, это еще сильнее побудит ЕС не очаровываться поддержкой США сейчас, в частности присутствием войск Штатов на территории стран НАТО. Хотя в краткосрочной перспективе ЕС не сможет отказаться от помощи США полностью, но вряд ли они хотят иметь настолько непрогнозируемого партнера, который может подставить в любой момент.

Я глубоко убежден, что эти переговоры (о пошлинах – 24 Канал) сейчас будут выходить на совершенно новый уровень. То есть или Трамп даст заднюю с 30% пошлин или найдет компромисс, или ЕС очень серьезно задумается о смене геополитического партнера в сторону Китая,

– подытожил Буряченко.

Стоит заметить, издание Bloomberg сообщило, что ЕС будет усиливать дипломатические и торговые связи с Канадой, Японией и другими странами, которые пострадали в результате новых таможенных угроз Трампа. В частности, Брюссель намерен расширить торговые соглашения с Индией и странами азиатско-тихоокеанского региона.