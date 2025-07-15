Трамп менше зважає на те, що своїми діями шкодить великим друзям США, а це може мати додаткові загрози також у питаннях безпеки. Детальніше про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко.

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Як США хитро використовують загрозу з Росії проти ЄС?

З 1 серпня Вашингтон запроваджує 30% мит на товари з Європейського Союзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що у ЄС готові пропорційно відповісти США. Зрештою, тепер доктрина Трампа полягає у тому, що у США тепер не буде ані друзів, ані ворогів – лише інтереси.

Сполучені Штати бачать європейський ринок радше як багатого донора для своєї економіки, і застосовують в геополітиці бізнес-підходи,

– зауважив Олексій Буряченко.

Поки Трамп проявляє бізнес-хист, по-новому вибудовуючи геополітичні відносини США зі своїми друзями та партнерами, у нього може "провисати" державницька складова. Адже дуже складно тримати баланс, з однієї сторони розуміючи, що Росія не блефує і готує напад на ЄС, а з іншої – намагатися якось і підігрувати Росії.

"Сполученим Штатам за Трампа тепер зручно, що є загроза, направлена на ЄС, з боку Росії. Така загроза насамперед змусила європейців вийти на 5% ВВП (оборонних витрат НАТО – 24 Канал). Навіть 1,5% ніхто платити не хотів, перспективи НАТО були незрозумілі", – пояснив політолог.

Але, якщо Трамп лише використовуватиме агресивні наміри Росії у своїх цілях, а не реально допомагатиме Європі боротися з ними, наслідки можуть бути справді незворотними.

Чи може ще Європа розраховувати на США?

Отже, після саміту НАТО у Гаазі європейські країни погодилася платити 5% від свого ВВП для оборонного бюджету НАТО. Разом з тим США значною мірою переклали фінансову підтримку України на Європу, до того ж закупівля зброї має відбуватися через фонд НАТО у Штатах. Тепер же Трамп хоче ввести і 30% мит на європейські товари.

"Думаю, Європа просто шокована такими діями Трампа", – додав політолог

Ймовірно, це ще сильніше спонукатиме ЄС не зачаровуватися підтримкою США зараз, зокрема присутністю військ Штатів на території країн НАТО. Хоч у короткостроковій перспективі ЄС не зможе відмовитися від допомоги США повністю, але навряд чи вони хочуть мати настільки непрогнозованого партнера, який може підставити у будь-який момент.

Я глибоко переконаний, що ці перемовини (про мита – 24 Канал) зараз виходитимуть на абсолютно новий рівень. Тобто або Трамп дасть задню з 30% мит чи знайде компроміс, або ЄС дуже серйозно замислиться про зміну геополітичного партнера у бік Китаю,

– підсумував Буряченко.

Варто зауважити, видання Bloomberg повідомило, що ЄС посилюватиме дипломатичні та торгівельні зв'язки з Канадою, Японією та іншими країнами, які постраждали внаслідок нових митних погроз Трампа. Зокрема, Брюссель має намір розширити торгівельні угоди з Індією і країнами азійсько-тихоокеанського регіону.