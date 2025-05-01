Трамп подтвердил отставку Волца и предложил ему другую должность

Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию и сообщения СМИ об отставке Майка Волца с должности своего советника по национальной безопасности.

Вместо этого он предложил ему другую должность. Соответствующее заявление американский президент сделал в понедельник, 1 мая в своей соцсети Truth Social, передает 24 Канал.

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Какую должность может занять Волц

Дональд Трамп сообщил, что выдвигает кандидатуру Майка Волца на должность следующего Посла Соединенных Штатов в ООН. В то же время, обязанности советника по национальной безопасности будет выполнять госсекретарь Марко Рубио.

Со времен своей службы в униформе на поле боя, в Конгрессе и в должности моего Советника по национальной безопасности Майк Волц настойчиво работал над тем, чтобы ставить интересы нашей страны на первое место.

– говорится в сообщении.

К слову, журналистка Алайна Трин, ссылаясь на собственные источники, сообщала, что среди кандидатов на временную замену Волцу были названы заместитель госсекретаря Кристофер Ландау и госсекретарь Марко Рубио.