Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде из-за Зеленского и Макрона, – FT

Президент США досрочно покинул саммит G7 в Канаде. Причиной такого его решения стало раздражением из-за президента Франции Эмманюэля Макрона и нежелание встречаться с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Почему Трамп решил уехать с саммита G7

НАТО решило сократить предстоящий саммит в Гааге до единственной рабочей сессии, чтобы предотвратить досрочный отъезд Дональда Трампа, как это произошло во время недавнего саммита G7.

Тогда президент США заявил, что ему нужно вернуться в Вашингтон для урегулирования конфликта между Израилем и Ираном.

Но люди, знакомые с переговорами, сказали, что его решение об отъезде частично было связано с раздражением президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который совершил остановку в Гренландии и выступил против планов Трампа взять под контроль остров, а также с отсутствием интереса президента США к встрече с украинским лидером,

– сообщили в FT.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским на саммите G7 в Канаде. Однако президент США решил сорвать программу саммита и улететь домой.

Перед этим президент Украины говорил, что во время разговора с американским лидером он хочет поднять вопрос оборонного пакета, который Киев готов купить у Вашингтона.