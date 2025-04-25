Трамп наконец понял, что мешает миру в Украине, – WSJ

Призыв Дональда Трампа к Владимиру Путину прекратить атаки на Украину выявил рискованное предположение президента США, что Кремль готов к миру, что, как оказалось, не соответствует реальности. Трамп надеялся на скорое завершение войны, однако российский лидер не проявил готовности к компромиссу.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Что заставило Трампа обратиться к Путину

Через три месяца без существенных результатов, Трамп был вынужден обратиться к Путину после последнего ракетного обстрела Киева.

Владимир, СТОП! Каждую неделю погибает 5000 солдат. Давайте заключим мирное соглашение!,

– написал американский лидер в Truth Social.

В издании отметили, что неспособность Трампа остановит боевые действия в Украине после обещания быстро завершить войну все больше расстраивает его и, видимо, парализует.

В то же время теперь возникает вопрос, готов ли он нажать на Москву, чтобы она пошла на существенные уступки для достижения мирного соглашения, так же как он подталкивал Украину. Однако это может поставить под угрозу его более масштабную цель – сближения с Россией.

Трамп заявил, что готов дать России и Украине немного времени для заключения соглашения, после чего США могут прекратить свою поддержку мирным переговорам.

"Мы очень твердо думаем, что они оба хотят мира, но им нужно сесть за стол переговоров", - заявил Трамп журналистам в Белом доме 24 апреля, добавив, что у него есть определенный крайний срок, который он не разглашает.

Что удивило Трампа в поведении Путина

Хотя Трамп критиковал Путина ранее, такие случаи были достаточно редкими, и помощники президента США отмечают, что в последнее время он был действительно удивлен и даже раздражен тем, что Путин не проявил большей гибкости.

Трамп направил свое разочарование на Украину, а не на Россию, поскольку на Киев было легче влиять, отметил Томас Грэм, научный сотрудник Совета по международным отношениям. После ссоры с Зеленским в Овальном кабинете в феврале, Трамп временно прекратил обмен разведданными с Украиной и приостановил военные поставки.

По словам Грэма, у Трампа немного инструментов влияния на Москву, которые можно было бы легко реализовать. После российского вторжения в 2022 году США и их союзники наложили беспрецедентные санкции на Россию, которая переориентировала свой экспорт на новых торговых партнеров.

После инаугурации Трамп предположил, что может ввести дополнительные санкции на российскую нефть, если Путин откажется от мирного соглашения. Однако он не упоминал об этой идее в четверг, 24 апреля, считая, указав, что, по его мнению, Россия окажет Западу услугу, не захватив остальную часть Украины.

На вопрос о том, какие уступки Путин предлагал на переговорах, Трамп ответил: "Остановить войну, прекратить захват всей страны".

Несмотря на это, Трамп не проявляет особого желания перечить Путину. Его убеждение, что он может достичь мирного соглашения, возможно, базируется на его восхищении российским лидером, чье решение вторгнуться в Украину в 2022 году он назвал "гениальным" и "умным".

Какие есть опасения относительно Виткоффа

Эту личную симпатию теперь разделяет и посланник Трампа в Москве Стивен Уиткофф, который, как ожидается, совершит свою четвертую поездку для встречи с Путиным в ближайшие дни. После предыдущих визитов он возвращался, восхваляя поведение Путина и говоря, что считает сделку возможной.

Однако отсутствие опыта Уиткоффа в общении с россиянами может дать Трампу слишком оптимистичную оценку шансов на мир, считает Грэм. Это может заставить Трампа почувствовать себя обманутым, добавил он.

Грэм, который ранее работал советником по национальной безопасности по вопросам России при Джордже Буше-младшем и до сих пор часто посещает Москву, отметил, что в начале года россияне выражали беспокойство, что Уиткофф может не до конца понимать истинные требования России по Украине.

"Боязнь была в том, что Уиткофф передаст Трампу некое подобие взгляда на российскую позицию, которая не была настоящей позицией России. И мы, возможно, видим немного этого прямо сейчас", – заявил Грэм.

Каких уступок добилась Россия от США

Несмотря на большие потери, Москва уже получила ряд уступок от администрации Трампа, в частности сигналы о возможном признании Крыма частью России, исключение Украины из НАТО и принятие фактической оккупации территорий Украины.

Действия Трампа также ослабили изоляцию Москвы от Запада и посеяли напряжение в отношениях с союзниками США в Европе, которые выступают за более жесткую позицию в отношении Украины.

Россияне не видят смысла заключать соглашение, пока они могут постепенно продвигаться вперед на поле боя и получать больше уступок от американцев,

– отметил Эрик Грин, бывший помощник Совета национальной безопасности администрации Байдена.

Он добавил, что из-за этого у россиян нет необходимости куда-то спешить.