Белый дом опубликовал видеоролик, в котором Трамп в течение часа повторяет слово "побеждаем"

Официальный аккаунт Белого дома опубликовал видео, на котором президент США час повторяет слово "побеждаем". Это зацикленный момент из одной из его речей.

Соответствующее видео появилось на странице Белого дома в X.

Смотрите также "Если бы не мы – вы бы разговаривали на французском": король Чарльз тонко потроллил Трампа

Какое видео опубликовал Белый дом?

Официальный аккаунт Белого дома опубликовал часовое видео. На нем в течение всего времени президент США Дональд Трамп только повторяет слово "побеждаем".

Не можем остановиться, не остановимся,

– подписали видео в Белом доме.

Трамп повторяет "побеждаем" один час: смотрите видео

Напомним, что аккаунт Белого дома и сам Трамп постоянно делится "мемными", а порой и неуместными видео. Например, недавно критику вызвало фото, созданное ИИ, на котором Трамп изображен в виде Иисуса Христа, ее выложил Трамп у себя на странице. В мае 2025 года, лидер США опубликовал фото в образе Папы Римского.

США могут готовить военную операцию на Кубе