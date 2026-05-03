Белый дом опубликовал видеоролик, в котором Трамп в течение часа повторяет слово "побеждаем"
- Белый дом опубликовал часовое видео, где президент Трамп повторяет слово "побеждаем".
- Видео появилось на официальной странице Белого дома в X.
Официальный аккаунт Белого дома опубликовал видео, на котором президент США час повторяет слово "побеждаем". Это зацикленный момент из одной из его речей.
Соответствующее видео появилось на странице Белого дома в X.
Смотрите также "Если бы не мы – вы бы разговаривали на французском": король Чарльз тонко потроллил Трампа
Какое видео опубликовал Белый дом?
Официальный аккаунт Белого дома опубликовал часовое видео. На нем в течение всего времени президент США Дональд Трамп только повторяет слово "побеждаем".
Не можем остановиться, не остановимся,
– подписали видео в Белом доме.
Трамп повторяет "побеждаем" один час: смотрите видео
Напомним, что аккаунт Белого дома и сам Трамп постоянно делится "мемными", а порой и неуместными видео. Например, недавно критику вызвало фото, созданное ИИ, на котором Трамп изображен в виде Иисуса Христа, ее выложил Трамп у себя на странице. В мае 2025 года, лидер США опубликовал фото в образе Папы Римского.
США могут готовить военную операцию на Кубе
Кубино-американская община во Флориде давит на Трампа для более жестких действий против Кубы, включая возможность военной операции.
В самой администрации признают, что рассматриваются различные варианты, включая использование силы, но приоритетом пока остается давление и переговоры.
В администрации Трампа подчеркивали, что сейчас их может устроить любая договоренность об экономических реформах.