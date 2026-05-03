Відповідне відео з'явилося на сторінці Білого дому у X.

Дивіться також "Якби не ми – ви б розмовляли французькою": король Чарльз тонко потролив Трампа

Яке відео опублікував Білий дім?

Офіційний акаунт Білого дому опублікував годинне відео. На ньому протягом усього часу президент США Дональд Трамп лише повторює слово "перемагаємо".

Не можемо зупинитися, не зупинимося,

– підписали відео у Білому домі.

Трамп повторює "перемагаємо" одну годину: дивіться відео

Нагадаємо, що акаунт Білого дому і сам Трамп постійно ділиться "мемними", а часом і недоречними відео. Наприклад, нещодавно критику викликало фото, створене ШІ, на якому Трамп зображений у вигляді Ісуса Христа, який сцілює людину. Її виклав Трамп у себе на сторінці. У травні 2025 року, лідер США опублікував фото в образі Папи Римського.

США можуть готувати військову операцію на Кубі