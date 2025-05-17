Трамп анонсировал телефонные разговоры с Путиным и Зеленским: уже известны дата и время

Дональд Трамп планирует поговорить с Путиным и Зеленским 19 мая. Также президент США пообщается со странами НАТО.

В соцсети Truth Social американский президент сообщил, что в понедельник в 10:00 утра (17:00 по Киеву) проведет телефонный разговор с Путиным. По его словам, темой обсуждения станет остановка "кровавой бойни", передает 24 канал.

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Трамп верит, что удастся добиться прекращения огня

После этого Трамп планирует переговорить с Зеленским, а дальше – с ним и членами НАТО.

Трамп выразил надежду, что день будет продуктивным, произойдет прекращение огня, и война, которую он назвал "очень жестокой и никогда не должна была произойти", завершится.

Напомним, что 10 мая лидеры Европы и президент Зеленский выдвинули Путину ультиматум: или он соглашается на прекращение огня с 12 мая, или ЕС совместно с США вводят против него новые санкции и усиливают военную помощь Украине.

Российский диктатор отверг идею безусловного прекращения огня на 30 дней, которая, кстати, принадлежит Трампу. Чтобы не сильно разозлить американского президента, он предложил прямые переговоры Украины и России в Стамбуле 15 мая.

Трамп призвал Украину согласиться на эти переговоры. Зеленский так и поступил. Он пригласил Путина на личную встречу. Американскому лидеру понравилася эта мысль. Он даже допустил, что тоже присоединится к переговорам Путина и Зеленского в Стамбуле. Впрочем, глава Кремля отказался ехать в турецкий город и послал вместо себя низкоуровневую делегацию.

Президент США заявил, что, мол, Путин не приехал, потому что его там не было. Трамп подчеркнул, что только его личная встреча с диктатором способна повлиять на ход мирных переговоров по Украине.