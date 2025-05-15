Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского во время пресс-конференции в Анкаре в четверг, 15 мая. Он добавил, что в случае личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным смог бы достичь договоренности о временном прекращении огня.

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Зеленский мог бы остановить войну в разговоре с Путиным

Зеленский также отметил, что считает правильным направлением заявления Москвы о готовности к прямым переговорам.

Если бы я встречался на уровне лидеров, я уверен, что нет аргументов, чтобы не попытаться договориться. И я думаю, что мы бы с таким результатом точно вышли. А может, еще с каким-то,

– подчеркнул глава государства.

Однако заметил, что в случае объявления безусловного прекращения огня, переговоры между Украиной и Россией могут состояться на техническом уровне – без участия лидеров.

Напомним, 15 мая президент Украины прибыл в Анкару, где провел встречу с Реджепом Эрдоганом. В состав украинской делегации вошли глава ОП Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, глава СБУ Василий Малюк, советник Игорь Жовква и представители Сил обороны и разведки.

В то же время в Кремле подтвердили, что Путин лично на переговоры не приедет. Вместо него в Стамбул отправили делегацию из помощника Владимира Мединского, заместителя министра обороны Фомина, заместителя главы МИД Галузина и главы ГУ Генштаба Костюкова.