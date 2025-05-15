Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського під час пресконференції в Анкарі в четвер, 15 травня. Він додав, що в разі особистої зустрічі з російським диктатором Владіміром Путіним зміг би досягти домовленості про тимчасове припинення вогню.

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Зеленський міг би зупинити війну в розмові з Путіним

Зеленський також зазначив, що вважає правильним напрямком заяви Москви про готовність до прямих переговорів.

Якби я зустрічався на рівні лідерів, я упевнений, що немає аргументів, щоб не спробувати домовитись. І я думаю, що ми б з таким результатом точно вийшли. А може, ще з якимось,

– наголосив глава держави.

Однак зауважив, що у разі оголошення безумовного припинення вогню, переговори між Україною та Росією можуть відбутись на технічному рівні – без участі лідерів.

Нагадаємо, 15 травня президент України прибув до Анкари, де провів зустріч із Реджепом Ердоганом. До складу української делегації увійшли голова ОП Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, глава СБУ Василь Малюк, радник Ігор Жовква та представники Сил оборони й розвідки.

У той же час у Кремлі підтвердили, що Путін особисто на переговори не приїде. Замість нього до Стамбула відправили делегацію з помічника Владіміра Мединського, заступника міністра оборони Фоміна, заступника глави МЗС Галузіна та очільника ГУ Генштабу Костюкова.