Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського та заяву Туреччини.

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Про що говорили Зеленський і Ердоган

Як повідомив український президент, в більшості питань Україна і Туреччина мають спільне бачення. Тож зустріч минула добре та продуктивно. Обговорили співпрацю в межах коаліції охочих, гарантії безпеки, моніторинг припинення вогню, морське розмінування, відбудову України й розвиток партнерства між нашими державами.

Головною темою стало наближення миру та гарантування безпеки.

Дякую президенту Ердогану та всій Туреччині за підтримку нашої держави, за підтримку всіх реальних кроків до повного й безумовного припинення вогню та справжньої дипломатії. Продовжимо тісну координацію, щоб переговори були справді результативними. Сьогодні Росія вкотре продемонструвала, що не налаштована завершувати війну, відправивши делегацію із представників доволі слабкого рівня. Більше того, такий російський підхід – це прояв неповаги до світу, до всіх партнерів. Чекаємо на чітку й сильну реакцію партнерів,

– підсумував Зеленський.

Турецька сторона повідомила, що президенти обговорили зусилля, спрямовані на припинення російсько-української війни та встановлення справедливого миру.

Ердоган заявив, що "було використано історичну можливість для початку переговорів". Лідер Туреччини "рішуче підтримує переговори як на технічному рівні, так і на рівні лідерів". Він "надає великого значення збереженню відкритих каналів діалогу між Україною та Росією для якнайшвидшого встановлення миру". І готовий прийняти Зеленського та Путіна, щойно ті будуть готові.

Наголосивши, що на цьому етапі перебіг українсько-російської війни вимагає вирішення шляхом прямих переговорів, президент Ердоган додав, що досягнення консенсусу щодо мінімальних спільних позицій є критично важливим для запобігання подальшим людським жертвам.