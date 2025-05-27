Медведев отреагировал на слова Трампа, что без него с Россией случились бы "правда плохие вещи"

В Москве прокомментировали слова Дональда Трампа, что без него с Россией произошли бы "действительно плохие вещи". Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ожидаемо набросился с угрозами в сторону американского президента.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что ответил Медведев на заявление Трампа

Дмитрий Медведев в пропагандистской манере написал, что единственная плохая вещь, которая может случиться, это – Третья мировая война. Российский политик также не чурался броситься угрозами в сторону Дональда Трампа.

Что касается слов Трампа о том, что Путин "играет с огнем" и что с Россией происходят "действительно плохие вещи", я знаю только одну действительно вещь – Третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает!

– написал экс-президент страны-агрессора.



Медведев отреагировал на слова Трампа о России и Путине / Фото российских СМИ

К слову, ранее Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что Владимир Путин не понимает, что если бы не он, с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей. Кроме того, президент США отметил, что российский президент "играет с огнем".

До этого Трамп, реагируя на массированные атаки России по Украине, отметил, что Владимир Путин "сошёл с ума" и "безосновательно убивает много людей". Однако в этой же заметке американский лидер не забыл раскритиковать и украинского президента Владимира Зеленского.