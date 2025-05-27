Однако несмотря на то, что он имеет экономические возможности для развала России, он ими не воспользуется. Такое мнение 24 Каналу высказал председатель аналитически-адвокационного агентства "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что причина заключается в одном страхе американцев.

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Почему США боятся раздавить Россию

По словам главы аналитически-адвокационного агентства, Трамп в начале своего президентства отдал много "карт" Путину, не оказывая давления на Россию, а сейчас пытается забрать их обратно. Однако президент США не ввел новые санкции против России, только продлил на год предыдущие.

В руках Трампа есть возможность раздавить Россию. Он может это сделать, но американцы этого действительно боятся. США пытается удержать Россию такой, какой она есть в пределах ее границ, не позволяя ей распасться. В противном случае, народы в России будут отвоевывать свою независимость, а для США это страшный сон,

– подчеркнул он.

Именно поэтому президент США не будет делать резких шагов и будет пытаться договориться с Кремлем. Несмотря на ужасные действия со стороны России, Трамп верит в будущее сотрудничество с российским диктатором.

Заметим, что Трамп не только обходит введение санкций против России, но и прекратил усилия министерства юстиции по сбору доказательств российских военных преступлений в Украине для дальнейшего преследования в международных судах.