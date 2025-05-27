Однак попри те, що він має економічні можливості для розвалу Росії, він ними не скористається. Таку думку 24 Каналу висловив голова аналітично-адвокаційної агенції "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зауваживши, що причина полягає в одному страху американців.

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Чому США бояться розчавити Росію

За словами голови аналітично-адвокаційної агенції, Трамп на початку свого президентства віддав багато "карт" Путіну, не чинячи тиску на Росію, а зараз намагається забрати їх назад. Однак президент США не ввів нові санкції проти Росії, лише продовжив на рік попередні.

В руках Трампа є можливість розчавити Росію. Він може це зробити, але американці цього справді бояться. США намагається втримати Росію такою, якою вона є в межах її кордонів, не дозволяючи їй розпастись. В іншому випадку, народи в Росії будуть відвойовувати свою незалежність, а для США це страшний сон,

– наголосив він.

Саме тому президент США не буде робити різких кроків та буде намагатись домовитись з Кремлем. Попри жахливі дії з боку Росії, Трамп вірить у майбутню співпрацю з російським диктатором.

Зауважмо, що Трамп не лише оминає запровадження санкцій проти Росії, а й припинив зусилля міністерства юстиції зі збору доказів російських воєнних злочинів в Україні для подальшого переслідування в міжнародних судах.