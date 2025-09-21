"Заплатите большую цену": Трамп пригрозил Венесуэле последствиями, если та не примет обратно заключенных
Американский президент Дональд Трамп пригрозил правительству Венесуэлы. Он заявил, что страна должна принять обратно всех заключенных, высланных из США.
Соответствующее заявление он сделал в субботу, 20 сентября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Truth Social.
Как Трамп пригрозил Венесуэле?
Дональд Трамп заявил, что в случае невыполнения соответствующего требования Венесуэлой, страна заплатит бесчисленную цену". Деталей о том, о каких именно заключенных идет, но говорит, что среди них есть "люди из психиатрических больниц".
Мы хотим, чтобы Венесуэла немедленно приняла всех заключенных и людей из психиатрических учреждений,... которых венесуэльское "руководство" заставило отправить в Соединенные Штаты Америки. Тысячи людей получили тяжелые ранения и даже были убиты этими "монстрами". Прогоните их из из нашей страны прямо сейчас, иначе цена, которую вы заплатите будет неисчислимой,
– написал президент США.
Угрозы Дональда Трампа Венесуэле / Скриншот 24 канала
Что этому предшествовало?
В конце августа сообщили, что США могут попытаться свергнуть режим диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро под видом борьбы с наркоторговлей, и что Трамп уже направил американские военные корабли к берегам страны.
Уже 3 сентября Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесли удар по судну, которое перевозило наркотики в южной части Карибского моря, в результате чего были убиты 11 террористов венесуэльского картеля.
Впоследствии CNN со ссылкой на источники сообщало, что президент США рассматривает варианты военных ударов по наркокартелям в Венесуэле как часть более широкой стратегии, направленной на ослабление президента Николаса Мадуро.