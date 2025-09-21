Американский президент Дональд Трамп пригрозил правительству Венесуэлы. Он заявил, что страна должна принять обратно всех заключенных, высланных из США.

Соответствующее заявление он сделал в субботу, 20 сентября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Truth Social.

Как Трамп пригрозил Венесуэле?

Дональд Трамп заявил, что в случае невыполнения соответствующего требования Венесуэлой, страна заплатит бесчисленную цену". Деталей о том, о каких именно заключенных идет, но говорит, что среди них есть "люди из психиатрических больниц".

Мы хотим, чтобы Венесуэла немедленно приняла всех заключенных и людей из психиатрических учреждений,... которых венесуэльское "руководство" заставило отправить в Соединенные Штаты Америки. Тысячи людей получили тяжелые ранения и даже были убиты этими "монстрами". Прогоните их из из нашей страны прямо сейчас, иначе цена, которую вы заплатите будет неисчислимой,

– написал президент США.



Угрозы Дональда Трампа Венесуэле / Скриншот 24 канала

Что этому предшествовало?