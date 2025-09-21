Американський президент Дональд Трамп пригрозив уряду Венесуели. Він заявив, що країна повинна прийняти назад усіх ув'язнених, висланих зі США.

Відповідну заяву він зробив у суботу, 20 вересня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у соцмережі Truth Social.

Дивіться також Трамп вводить плату у розмірі 100 000 доларів за робочі візи H-1B

Як Трамп пригрозив Венесуелі?

Дональд Трамп заявив, що у разі невиконання відповідної вимоги Венесуелою, країна заплатить незліченну ціну". Деталей щодо того, про яких саме в'язнів ідеться, але каже, що серед них є "люди з психіатричних лікарень".

Ми хочемо, щоб Венесуела негайно прийняла всіх ув’язнених і людей із психіатричних закладів, … яких венесуельське "керівництво" змусило відправити до Сполучених Штатів Америки. Тисячі людей зазнали тяжких поранень і навіть були вбиті цими "монстрами". Проженіть їх з з нашої країни прямо зараз, інакше ціна, яку ви заплатите буде незліченною,

– написав президент США.



Погрози Дональда Трампа Венесуелі / Скриншот 24 Каналу

Що цьому передувало?