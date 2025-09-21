"Заплатите велику ціну": Трамп пригрозив Венесуелі наслідками, якщо та не прийме назад в'язнів
Американський президент Дональд Трамп пригрозив уряду Венесуели. Він заявив, що країна повинна прийняти назад усіх ув'язнених, висланих зі США.
Відповідну заяву він зробив у суботу, 20 вересня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у соцмережі Truth Social.
Як Трамп пригрозив Венесуелі?
Дональд Трамп заявив, що у разі невиконання відповідної вимоги Венесуелою, країна заплатить незліченну ціну". Деталей щодо того, про яких саме в'язнів ідеться, але каже, що серед них є "люди з психіатричних лікарень".
Ми хочемо, щоб Венесуела негайно прийняла всіх ув’язнених і людей із психіатричних закладів, … яких венесуельське "керівництво" змусило відправити до Сполучених Штатів Америки. Тисячі людей зазнали тяжких поранень і навіть були вбиті цими "монстрами". Проженіть їх з з нашої країни прямо зараз, інакше ціна, яку ви заплатите буде незліченною,
– написав президент США.
Погрози Дональда Трампа Венесуелі / Скриншот 24 Каналу
Що цьому передувало?
Наприкінці серпня повідомили, що США можуть спробувати повалити режим диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро під виглядом боротьби з наркоторгівлею, і шо Трамп уже направив американські військові кораблі до берегів країни.
Вже 3 вересня Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати завдали удару по судну, яке перевозило наркотики в південній частині Карибського моря, внаслідок чого було вбито 11 терористів венесуельського картелю.
Згодом CNN із посиланням на джерела повідомляло, що президент США розглядає варіанти військових ударів по наркокартелях у Венесуелі як частину ширшої стратегії, спрямованої на ослаблення президента Ніколаса Мадуро.