Трамп приказал нанести удары по объектам в Венесуэле, – CBS News

В Венесуэле утром 3 января прогремели взрывы. Президент США Дональд Трамп приказал нанести удары по объектам страны, в частности военным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News и The New York Times.

Что известно о ситуации в Венесуэле?

По данным CBS News, Трамп приказал нанести удары по объектам в Венесуэле, включая военные объекты. Такую информацию предоставили официальные лица США. Отмечается, что чиновники администрации Трампа знакомы с сообщениями о взрывах и самолеты над столицей Венесуэлы Каракасом.

Взрывы в стране произошли после месяцев угроз, предупреждений и обвинений в контрабанде наркотиков со стороны президента Трампа и правительства США, направленных против авторитарного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого Государственный департамент назвал главой "наркотеррористического" государства.

Журналистка CBS News Дженифер Джейкобс со ссылкой на официальных представителей США заявила, что Трамп еще несколько дней назад санкционировал для американских военных возможность проведения наземных операций в Венесуэле. По данным источников, США были готовы действовать еще на Рождество, однако приоритет тогда отдали авиаударам в Нигерии по объектам ИГИЛ.

В дни после Рождества появилось больше возможных "окон" для ударов, однако операцию частично отложили из-за неблагоприятных погодных условий. Американские военные настаивали на том, чтобы погода максимально способствовала успешному выполнению миссии.

Заметим, что впоследствии СМИ сообщили, что в Венесуэле под удар попал дом министра обороны и порт. Также отмечалось, что Мадуро объявил чрезвычайное положение в стране.

Какие последствия взрывов в Венесуэле?