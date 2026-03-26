"Еще 10 дней паузы" : Дональд Трамп продлил запрет на удары по энергетике Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что по просьбе правительства Ирана откладывает начало ударов по энергетической инфраструктуре на 10 дней. Спокойствие в стране должно продлиться до 6 апреля 2026 года.

Об этом глава Белого дома написал в сети.

По словам американского лидера, переговоры между странами продолжаются и продвигаются успешно. Так, с 26 марта по 6 апреля США не будут атаковать энергетику Ирана.

При этом он назвал сообщения некоторых меда относительно ситуации неправдивыми. Вместе с тем и сама иранская сторона публично отрицает любые переговоры с США, однако фактически поддерживает контакт через посредников.

К тому же, в ответ на заявление Трампа высокопоставленный иранский чиновник, Джереми Скеиллу, подчеркнул, что "Трамп говорит неправду. Мы (Иран, – 24 Канал) не подавали никаких запросов по поводу возможных атак США".

В то же время Вашингтон передал Тегерану предложение из 15 пунктов, которое предусматривает ограничение ядерной программы и сокращение финансирования союзников в регионе.

Отметим, что перед этим, 23 марта, Трамп объявил о пятидневной паузе в ударах по Ирану после успешных переговоров по завершению боевых действий.

