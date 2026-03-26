"Еще 10 дней паузы" : Дональд Трамп продлил запрет на удары по энергетике Ирана
- Американский лидер продлил запрет на удары по энергетической инфраструктуре Ирана на 10 дней.
- Трамп отмечает продвижение переговоров.
Президент США Дональд Трамп заявил, что по просьбе правительства Ирана откладывает начало ударов по энергетической инфраструктуре на 10 дней. Спокойствие в стране должно продлиться до 6 апреля 2026 года.
Об этом глава Белого дома написал в сети.
Что известно о новом запрете Трампа бить по Ирану?
По словам американского лидера, переговоры между странами продолжаются и продвигаются успешно. Так, с 26 марта по 6 апреля США не будут атаковать энергетику Ирана.
При этом он назвал сообщения некоторых меда относительно ситуации неправдивыми. Вместе с тем и сама иранская сторона публично отрицает любые переговоры с США, однако фактически поддерживает контакт через посредников.
К тому же, в ответ на заявление Трампа высокопоставленный иранский чиновник, Джереми Скеиллу, подчеркнул, что "Трамп говорит неправду. Мы (Иран, – 24 Канал) не подавали никаких запросов по поводу возможных атак США".
В то же время Вашингтон передал Тегерану предложение из 15 пунктов, которое предусматривает ограничение ядерной программы и сокращение финансирования союзников в регионе.
Отметим, что перед этим, 23 марта, Трамп объявил о пятидневной паузе в ударах по Ирану после успешных переговоров по завершению боевых действий.
Возможна ли наземная операция США в Иране?
По данным Defense Express, американцы наращивают военное присутствие возле Ормузского пролива и рассматривают опрокидывание 82-й воздушно-десантной дивизии.
Также обсуждается сценарий захвата ключевых островов, в частности Харка, хотя остается открытым вопрос о готовности к войне дронов.
А в The Wall Street Journal предполагается, что наземная операция США против Ирана может начаться в ближайшее время. Ранее речь шла о возможном развертывании около 2,5 тысяч морпехов и десантных кораблей, однако такой шаг несет значительные политические риски.
К слову, политтехнолог Тарас Загородний подчеркивает, что главная цель Вашингтона состоит в том, чтобы избавить Иран от ядерного вооружения, поэтому от своей цели США не отступят.