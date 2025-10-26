Мир на Ближнем Востоке очень прочный и может длиться вечно, – Трамп
- Президент США Дональд Трамп заявил, что на Ближнем Востоке установился очень прочный мир, который имеет шансы стать "вечным".
- Трамп отметил, что ХАМАС должен быстро начать возвращать тела погибших заложников, иначе другие страны примут меры.
Президент США Дональд Трамп заявил, что на Ближнем Востоке установился очень прочный мир. По его мнению, он имеет достаточно хорошие шансы стать "вечным".
Американский лидер отметил, что ХАМАС должен быстро начать возвращать тела погибших заложников, в частности двух американцев, иначе другие страны, вовлеченные в этот "большой мир", примут меры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление в Truth Social.
Что сказал Трамп о мире на Ближнем Востоке?
Президент США отметил, что некоторые тела трудно вернуть. Тогда как другие ХАМАС может начать возвращать сейчас, но по какой-то причине не делает этого.
Возможно, это связано с их разоружением, но когда я сказал: "К обеим сторонам будут относиться справедливо", это касается только того случая, если они выполнят свои обязательства,
– сказал Трамп.
А также добавил, что он очень внимательно следит за этим и будет смотреть, что будет происходить в течение следующих 48 часов.
Какова ситуация на Ближнем Востоке: коротко о главном
Президент США, находясь в Израиле 16 октября, заявил, что война в Газе официально завершена. Однако 19 октября режим прекращения огня был нарушен боевиками ХАМАС.
Они атаковали израильские войска в районе Рафах, а в ответ Израиль нанес авиаудары по центру Газы. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху созвал срочную встречу высокопоставленных чиновников по реакции на нападение палестинской группировки.
Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус считает, что теперь Трамп должен внимательнее относиться к российско-украинской войне, которую стремится как можно быстрее завершить.