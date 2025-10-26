Мир на Ближнем Востоке очень прочный и может длиться вечно, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что на Ближнем Востоке установился очень прочный мир. По его мнению, он имеет достаточно хорошие шансы стать "вечным".

Американский лидер отметил, что ХАМАС должен быстро начать возвращать тела погибших заложников, в частности двух американцев, иначе другие страны, вовлеченные в этот "большой мир", примут меры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление в Truth Social.

Смотрите также Израиль снова бомбит Газу: аналитик объяснил, почему "мирное согласование" сорвали

Что сказал Трамп о мире на Ближнем Востоке?

Президент США отметил, что некоторые тела трудно вернуть. Тогда как другие ХАМАС может начать возвращать сейчас, но по какой-то причине не делает этого.

Возможно, это связано с их разоружением, но когда я сказал: "К обеим сторонам будут относиться справедливо", это касается только того случая, если они выполнят свои обязательства,

– сказал Трамп.

А также добавил, что он очень внимательно следит за этим и будет смотреть, что будет происходить в течение следующих 48 часов.

Какова ситуация на Ближнем Востоке: коротко о главном