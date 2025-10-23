Трамп признал, что его "хорошие разговоры" с Путиным ни к чему не приводят
- Дональд Трамп признал, что его разговоры с Владимиром Путиным "ни к чему не приводят".
- Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште; одновременно президент США подчеркнул, что пришло время заключить соглашение.
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с главой Кремля Владимиром Путиным в Будапеште. Политик пожаловался, что его разговоры с Путиным "ни к чему не приводят".
Об этом Трамп заявил на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает 24 Канал.
Как Трамп оценивает свои разговоры с Путиным?
Дональд Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что он все еще верит в якобы желание Владимира Путина завершить войну в Украине.
Единственное, что могу сказать: каждый раз, когда я говорю с Владимиром (Путиным, – 24 Канал), у нас хорошие разговоры, но они ни к чему не приводят,
– пояснил американский лидер.
Политик также в очередной раз подчеркнул, что пришло время заключить соглашение, поскольку много людей погибают.
Во время брифинга Трамп также говорил о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk. По его словам, освоение этих систем потребует от шести месяцев до года.
Сейчас единственный для Украины способ применения ракет Tomahawk – это их запуск силами США. Однако по словам президента, американцы этого делать не будут.
США ввели новые санкции
В ночь на 23 октября Министерство финансов США сообщило, что Соединенные Штаты вводят дополнительные санкции из-за того, что Россия не движется к мирному процессу. В частности, американский Минфин ввел санкции против "Роснефти" и "Лукойла".
В санкционные списки вошли также российские дочерние компании "Роснефти" и "Лукойла". Это 31 компания, среди которых такие известные предприятия как Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, Туапсинский нефтеперерабатывающий завод и другие.
Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на влияние новых санкций против российских нефтяных компаний, и надеется, что они заставят Владимира Путина вести себя более "разумно".