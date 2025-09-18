Президент США Дональд Трамп высказался о российских беспилотниках, которые недавно нарушили воздушное пространство Польши. По словам политика, дроны "могли быть выведены из строя".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Трампа для Fox News.

Что Трамп говорит о российских БпЛА на территории Польши?

Комментируя инцидент с российскими дронами в Польше, Трамп отметил, что не может наверняка сказать, или это была ошибка, но отметил, что они не должны были там быть.

Президент США предположил, что беспилотники, вероятно, были выведены из строя, ведь это самый эффективный способ обезвредить дрон и после этого он падает на землю.

Поэтому давайте будем надеяться, что это было именно так. Я имею в виду, я хотел бы думать о лучшем, но я очень разочарован этим,

– подытожил Трамп.

Напомним, ранее американский лидер уже высказывался о российских беспилотниках, которые нарушили воздушное пространство Польши. Тогда он заявил, что "никого не собирается защищать" и что этим БпЛА "вообще не следует быть так близко к Польше".

Вражеские беспилотники в Польше: последние новости