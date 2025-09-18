Трамп "дуже розчарований", але хоче вірити, що російські дрони в Польщі були "виведені з ладу"
- Трамп висловив розчарування через російські дрони, які нещодавно порушили повітряний простір Польщі.
- Президент США припустив, що безпілотники, ймовірно, були виведені з ладу, адже це найефективніший спосіб знешкодити дрон.
Президент США Дональд Трамп висловився про російські безпілотники, які нещодавно порушили повітряний простір Польщі. За словами політика, дрони "могли бути виведені з ладу".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Трампа для Fox News.
Що Трамп каже про російські БпЛА на території Польщі?
Коментуючи інцидент із російськими дронами в Польщі, Трамп зазначив, що не може напевне сказати, чи це була помилка, але наголосив, що вони не мали там бути.
Президент США припустив, що безпілотники, ймовірно, були виведені з ладу, адже це найефективніший спосіб знешкодити дрон і після цього він падає на землю.
Тож давайте сподіватимемося, що це було саме так. Я маю на увазі, я хотів би думати про краще, але я дуже розчарований цим,
– підсумував Трамп.
Нагадаємо, раніше американський лідер вже висловлювався про російські безпілотники, які порушили повітряний простір Польщі. Тоді він заявив, що "нікого не збирається захищати" і що цим БпЛА "узагалі не слід бути так близько до Польщі".
Ворожі безпілотники в Польщі: останні новини
- Вночі 10 вересня під час масштабної атаки Росії на Україну десятки БпЛА залетіли в повітряний простір Польщі. Для відбиття нападу військові застосували польські F-16 та нідерландські F-35.
- Керівник департаменту Dronarium Academy Дмитро Следюк в ефірі 24 Каналу розповів, що у Польщі практично нема досвіду перехоплення малорозмірних і малопомітних з радіолокаційного погляду цілей. Через це, за його словами поляки працювали так, як потребує військовий сценарій.
- На тлі атак БпЛА польські служби активізували заходи із захисту населення через виклики у сфері безпеки держави. Станом на вересень вони замовили майже 4000 перевірок будівель для оцінювання їх придатності як бомбосховищ та екстрених укриттів.