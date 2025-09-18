Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Трампа для Fox News.

Читайте також Що змінив удар Росії по Польщі: військовий експерт назвав позитивні та негативні моменти

Що Трамп каже про російські БпЛА на території Польщі?

Коментуючи інцидент із російськими дронами в Польщі, Трамп зазначив, що не може напевне сказати, чи це була помилка, але наголосив, що вони не мали там бути.

Президент США припустив, що безпілотники, ймовірно, були виведені з ладу, адже це найефективніший спосіб знешкодити дрон і після цього він падає на землю.

Тож давайте сподіватимемося, що це було саме так. Я маю на увазі, я хотів би думати про краще, але я дуже розчарований цим,

– підсумував Трамп.

Нагадаємо, раніше американський лідер вже висловлювався про російські безпілотники, які порушили повітряний простір Польщі. Тоді він заявив, що "нікого не збирається захищати" і що цим БпЛА "узагалі не слід бути так близько до Польщі".

Ворожі безпілотники в Польщі: останні новини