Трамп прокомментировал встречу Виткоффа с Путиным

Президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры в Москве между своим спецпредставителем Стивом Уиткоффом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Juice. Известно, что встреча обеих сторон состоялась в пятницу, 25 апреля, в Кремле.

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Как Трамп прокомментировал встречу

Американский президент сообщил о "хороших" переговорах американской и российской сторон. Дональд Трамп не указал никаких дополнительных подробностей по поводу разговора Стива Виткоффа и Владимира Путина.

Посланник США Виткофф провел хорошую встречу,

– сказал он.

К слову, помощник диктатора и бывший посол России в США Юрий Ушаков заявил, что разговор был "конструктивным и полезным". Якобы он позволил странами "сблизить позиции не только по Украине, но и по другим международным вопросам".

В свою очередь глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о прогрессе после встречи Путина с американским спецпредставителем Виткоффом. Путин, по словам Пескова, якобы получил послание от Трампа в ходе переговоров.