Он приехал и сказал, что хочет договориться, – Трамп рассказал о своей встрече с Зеленским
- Дональд Трамп рассказал, что во время встречи с Владимиром Зеленским в Давосе украинский президент выразил намерение договориться о завершении войны.
- Трамп отметил, впрочем, что лидеры не обсуждали ничего нового, а преграды остаются неизменными.
Дональд Трамп рассказал журналистам о своей встрече с Владимиром Зеленским в Давосе 22 января. По его словам, украинский президент приехал с четким намерением договориться о завершении войны.
Американский лидер при этом подчеркнул, что стороны не обсуждали ничего нового. Рассказываем подробнее со ссылкой на трансляцию Белого дома.
Трамп прокомментировал свою встречу с Зеленским в Давосе 22 января: на что обратил внимание?
Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов относительно его разговора с Владимиром Зеленским, который состоялся в Давосе 22 января. По словам главы Белого дома, президент Украины "хотел бы заключить соглашение".
Здесь особо добавлять нечего, все параметры известны. Мы не обсуждаем что-то новое... И преграда та же, что и на протяжении всего последнего года... Есть границы и территориальные рубежи, есть города, улицы, реки – все это делает процесс непростым,
– сказал Трамп.
Также он посочувствовал украинцам из-за холодной зимы. Мол, люди "живут без отопления, когда на улице минус 20 – это страшный холод". При этом президент США не упомянул о России, которая во всем этом виновата.
На фоне чего Трамп озвучил эти комментарии?
Встреча в Давосе Зеленского и Трампа состоялась после того, как президент США в своей речи заявил о приближении к соглашению. Президент Украины в это время находился в Киеве, но в конце концов поехал на форум.
Перед этим Трамп отмечал, что и Зеленский, и Путин сейчас на том этапе, когда могут финально договориться. А если они этого не сделают, "то просто глупцы".
Глава Белого дома также отправил делегатов – Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера – на переговоры в Москву после Давоса. Этот разговор состоялся в Москве и на момент публикации как раз завершился за 3,5 часа.