Трамп и Путин, возможно, провели непубличный телефонный разговор, – Песков

Американский лидер и российский диктатор могли поговорить по телефону, не сообщая об этом общественности. Такой контакт мог состояться без официальных заявлений.

О вероятности такой беседы заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

Что известно о контактах политиков

По словам Пескова, телефонный разговор между американским лидером и российским диктатором мог состояться, даже если о нем официально не сообщалось.

Никаких дополнительных подробностей о возможных темах обсуждения или точном времени контакта российский чиновник не предоставил.

В то же время накануне помощник Путина Юрий Ушаков утверждал, что политики уже провели телефонные переговоры. Тогда отмечалось, что стороны обсудили ситуацию в Украине и готовность поставлять российские нефтепродукты на мировой рынок.

До этого Трамп объявил о звонке к Путину, чтобы обсудить возможную вспышку чумы в России. Хотя американский президент не прислал телеграмму к дню рождения российского диктатора 7 октября, в Москве уверяли, что препятствий для их беседы не было.

Напомним, президент США заявил, что Россия якобы стремится заключить соглашение, а Владимир Зеленский будто бы отказывается от этого. По словам Трампа, Украине было бы выгоднее заключить соглашение еще два года назад. Он также утверждает, что Путин во время их разговора дал понять, что "очень хотел бы урегулировать ситуацию".