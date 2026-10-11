Об этом Трамп рассказал, отвечая на вопросы журналистов.

Что сказал американский лидер о мирном соглашении и поездке посланников в Москву?

Как сообщается, Трамп воздержался от четких комментариев относительно возможной поездки Кушнера и Виткоффа в столицу России. В то же время он подчеркнул, что российская сторона якобы стремится к заключению соглашений, тогда как Зеленский по каким-то причинам отказывается от этого шага.

По словам Трампа, Украине было бы гораздо выгоднее договориться еще два года назад. Вспоминая разговор с Путиным, он утверждает, что тот "очень хотел бы урегулировать ситуацию".

Ну, я думаю, что Россия хотела бы заключить соглашение. Но, как я уже говорил, это то, что могло бы быть решено много раз, но по каким-то причинам Зеленский не хочет заключать соглашение. А если посмотреть на статистику, то, знаете, речь идет о том, что на одной стороне на миллион больше солдат, чем на другой,

– отметил американский президент.

Отметим, что на днях в Майами проходили переговоры украинской и американской делегаций с участием союзников из Европейского Союза.

Представители США, Украины, Европы и НАТО провели шестичасовые переговоры, чтобы разработать совместный план прекращения войны и представить его России до наступления зимы. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, послевоенное восстановление экономики, вступление в ЕС и возможные компромиссы в отношении территорий. В то же время Киев настаивает на возвращении захваченных Россией территорий.

Известно, что переговоры по урегулированию ситуации в Украине завершились досрочно, а украинские представители уже возвращаются домой после встречи с Виткоффом и Кушнером.

Несмотря на заявления Трампа о готовности Путина к сделке, в Кремле не демонстрируют такого оптимизма относительно мирных переговоров. Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин подтвердил, что Россия будет продолжать войну против Украины, пока не достигнет всех поставленных целей.

По словам помощника российского диктатора Юрия Ушакова, Путин также обвинил Украину в якобы попытках сорвать выборы в России и заявил о продвижении российских войск на фронте.