Про це Трамп розповів відповідаючи на питання журналістів.

Що сказав американський лідер про мирну угоду та поїздку посланців у Москву?

Як повідомляється, Трамп утримався від чітких коментарів щодо ймовірної поїздки Кушнера та Віткоффа до столиці Росії. Водночас він наголосив, що російська сторона нібито прагне укладення домовленостей, тоді як Зеленський з якихось причин відмовляється від цього кроку.

За словами Трампа, Україні було б значно вигідніше домовитися ще два роки тому. Згадуючи розмову з Путіним, він стверджує, що той "дуже хотів би врегулювати ситуацію".

Ну, я думаю, що Росія хотіла б укласти угоду Але, як я вже казав, це те, що могло б бути вирішено багато разів, але з якихось причин, Зеленський не хоче укладати угоду. А якщо подивитися на статистику, то, знаєте, мова йде про те, що на одному боці на мільйон більше солдатів, ніж на іншому,

– зазначив американський президент.

Зазначимо, днями у Маямі відбувалися переговори української та американської делегацій за участю союзників з Європейського Союзу.

Представники США, України, Європи та НАТО провели шестигодинні переговори, щоб розробити спільний план припинення війни та представити його Росії до настання зими. Сторони обговорили гарантії безпеки для України, повоєнне відновлення економіки, вступ до ЄС і можливі компроміси щодо територій. Водночас Київ наполягає на поверненні захоплених Росією земель.

Відомо, що переговори щодо врегулювання ситуації в Україні завершилися достроково, а українські представники вже повертаються додому після зустрічі з Віткоффом і Кушнером.

Попри заяви Трампа про готовність Путіна на угоду, в Кремлі не демонструють такого оптимізму щодо мирних переговорів. Під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом Володимир Путін підтвердив, що Росія продовжуватиме війну проти України, доки не досягне всіх поставлених цілей.

За словами помічника російського диктатора Юрія Ушакова, Путін також звинуватив Україну в нібито спробах зірвати вибори в Росії та заявив про просування російських військ на фронті.