Про це заявив помічник диктатора Росії Юрій Ушаков.

Що Путін сказав Трампу про війну в Україні?

Під час телефонної розмови Путін підтвердив незмінність позиції Росії щодо війни проти України. Очільник Кремля дав зрозуміти, що Москва не збирається відмовлятися від своїх воєнних цілей і продовжуватиме бойові дії. Зокрема, Путін заявив, що Росія воюватиме, "доки не досягне всіх поставлених цілей".

Ушаков також розповів, що Трамп "тепло привітав" російського диктатора з днем народження, неформально побажав йому успіхів і благополуччя та передав вітання від першої леді США.

Під час розмови російський диктатор також звинуватив Україну в нібито спробах зірвати вибори в Росії. Крім того, він поширював пропагандистські твердження про нібито безперспективність українського опору. Російські війська нібито "повністю володіють ініціативою й просуваються вперед на фронті".

За словами Ушакова, після розмови Трамп розпорядився передати українській стороні певні "сигнали", отримані від Росії.

Після телефонної розмови з Путіним Дональд Трамп заявив про домовленості щодо постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. За словами президента США, це має сприяти зниженню цін на пальне.

Згодом Міністерство фінансів США видало ліцензію, яка дозволяє операції з російським дизельним пальним, зокрема його продаж, доставку, розвантаження та імпорт, до 7 квітня 2027 року.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував це рішення Вашингтона. Він заявив, що воно може принести Росії додаткові кошти для продовження війни, а українську переговорну команду, яка перебуває у Флориді та веде переговори з американською стороною, фактично використовують "як ширму".

Зеленський назвав таке рішення слабким і наголосив, що воно не відповідає партнерському підходу.