Он был готов заключить сделку: Трамп заявил, что "убедил" Путина объявить перемирие

Владимир Путин якобы заинтересован в достижении договоренностей с Украиной. Диктатор даже готов рассмотреть режим прекращения огня на 9 мая.

Об этом президент Дональд Трамп заявил во время приветствия астронавтов миссии "Артемида II".

Трамп сказал, о чем общался с Путиным

Американский лидер заявил, что провел разговор с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, лидеры разговаривали об Иране, однако основное внимание было сосредоточено на вопросе войны в Украине.

У нас был очень хороший разговор. Я думаю, что мы относительно быстро найдем решение, надеюсь. Чего он хочет? Я думаю, Путин хотел бы видеть решение, могу вам сказать. И это хорошо,

– сказал Трамп.

В то же время президент США добавил, что российский лидер был готов заключить соглашение еще раньше, однако этому якобы помешали "некоторые люди".

Важно! Советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала заявил, что российская сторона пока не настроена к реальным переговорам по завершению войны в Украине. Он считает, что Путин якобы не знает ситуации на фронте и дальнейших перспектив развития боевых действий, поэтому уверен в своей победе. Сейчас россияне только имитируют процесс диалога, чтобы убедить мир в желании достичь мира.

Российский диктатор, по словам Трампа, выразил готовность присоединиться к процессу обогащения урана, если, конечно, это будет полезно для американской стороны. В ответ Трамп отметил, что хотел бы видеть участие Путина в прекращении войны против Украины.

Также лидер США сообщил о частичном перемирии в Украине. По его словам, именно он предложил это Путину.

Я предложил ему объявить хотя бы частичное перемирие, и, думаю, он может это сделать. Возможно, он сделает соответствующее заявление. Он уже объявил об этом?,

– отметил Трамп.

Возможно ли перемирие 9 мая?

Несколькими часами ранее Владимир Путин сообщил, что готов к перемирию с Украиной на 9 мая.

Кроме этого, в разговоре с Трампом диктатор отметил, что российская армия будет продолжать достигать определенных целей "СВО", однако Кремль все же стремится урегулировать все дипломатическим путем.

Путин похвастался американскому лидеру "успехами" россиян на фронте и одновременно пожаловался на удары украинских дронов по якобы гражданским объектам в России.