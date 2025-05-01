Что он к черту делает в ЮАР, – Трамп рассказал о звонке Зеленскому

Американский лидер встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме 21 мая. Трамп рассказал забавную историю о его звонке Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Смотрите также Разговор Трампа с Путиным: о чем договорились и заявления Киева, Вашингтона и Кремля

Что рассказал Трамп о разговоре с украинским лидером

Лидер Южно-Африканской Республики отметил, что приехал в Белый дом, в частности, чтобы обсудить мирные усилия по Украине. Он рассчитывает на поддержку США в этом вопросе.

Дональд Трамп решил развеселить гостя, вспомнив историю звонка Зеленскому.

Президент США позвонил украинскому лидеру, когда тот был в ЮАР: смотрите видео

Я позвонил Зеленскому, они сказали: "Он в Южной Африке". Я сказал: "Что, черт возьми, он делает в Южной Африке?",

– рассказал он.

Рамафоса, в частности, отметил, что напоминал Зеленскому о Нельсоне Манделе и уговаривал на переговоры с россиянами без каких-либо условий.

Владимир Зеленский впервые прибыл в ЮАР в конце апреля. Он встретился с президентом Сирилом Рамафосой и представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки. Политики обсудили достижение мира в Украине.

К слову, во время разговора с лидером ЮАР Трамп заявил, что по итогам телефонного разговора с Путиным 19 мая был достигнут "большой прогресс" по Украине. Он также вновь подчеркнул, что на войне в Украине еженедельно погибают 5 000 солдат.