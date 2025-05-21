Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время встречи с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме.

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Как Трамп прокомментировал разговор с Путиным

По словам Трампа, его разговор с Путиным длился два с половиной часа.

Я думаю, что мы достигли значительного прогресса, но это "кровавая баня"... Это не наши солдаты. Это Украина и это Россия,

– отметил американский лидер.

Он также снова заявил о том, что на войне в Украине еженедельно гибнут 5 000 солдат. По словам Трампа, если Соединенные Штаты могут спасти эти "души", они это сделают.

"Вы знаете, мы достаточно хорошо это умеем. Но это плохая ситуация. Это очень плохая ситуация", – добавил президент США.

К слову, источники Bloomberg заявляют, что Трамп намекнул союзникам, что верит в победу России. Также во время общения он якобы повторял отдельные кремлевские тезисы.