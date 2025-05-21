Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Как отмечают собеседники издания, президент США во время общения повторял отдельные кремлевские тезисы и демонстрировал убеждение, что Россия якобы имеет преимущество в войне.

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Трамп озвучил кремлевские нарративы

С начала 2024 года российская армия смогла захватить менее четверти процента украинской территории. При таких темпах даже оккупация всей Донецкой области может растянуться на годы.

Еще раньше Axios сообщал, что во время разговора с европейскими лидерами и президентом Владимиром Зеленским Трамп упомянул об обращении к Владимиру Путину. По его словам, он попросил главу Кремля озвучить "реалистичные условия прекращения огня", на которые "можно согласиться".

Трамп также утверждал, что Путин якобы готов немедленно начать переговоры. Но после этого заявления, пишет издание, у Зеленского и западных лидеров наступила "удивленная тишина".