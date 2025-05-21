Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час зустрічі з лідером ПАР Сирілом Рамафосою в Білому домі.
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Як Трамп прокоментував розмову з Путіним
За словами Трампа, його розмова з Путіним тривала дві з половиною години.
Я думаю, що ми досягли значного прогресу, але це "кривава баня"... Це не наші солдати. Це Україна і це Росія,
– зазначив американський лідер.
Він також знову заявив про те, що на війні в Україні щотижня гинуть 5 000 солдатів. За словами Трампа, якщо Сполучені Штати можуть врятувати ці "душі", вони це зроблять.
"Ви знаєте, ми досить добре це вміємо. Але це погана ситуація. Це дуже погана ситуація", – додав президент США.
До слова, джерела Bloomberg заявляють, що Трамп натякнув союзникам, що вірить у перемогу Росії. Також під час спілкування він нібито повторював окремі кремлівські тези.