"Он понятия не имеет, почему я покинул саммит G7": Трамп набросился на Макрона из-за его комментария
- Президент Дональд Трамп преждевременно покинул саммит G7 из-за событий на Ближнем Востоке.
- Трамп заявил, что Макрон ошибочно заявил, что его возвращение в Вашингтон связано с переговорами между Израилем и Ираном о прекращении огня.
Президент Дональд Трамп покинул саммит G7, который проходит в Канаде 15 –17 июня. Американского лидера разозлил поступок французского коллеги, который высказался относительно его преждевременного возвращения в Вашингтон.
Как сообщили в Белом доме, Трамп преждевременно покинул саммит "Большой семерки" из-за событий на Ближнем Востоке, передает 24 Канал.
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Трамп разозлился на Макрона
Утром 17 июня Дональд Трамп в собственной соцсети опубликовал пост, в котором обвинил президента Франции в том, что тот якобы публично неправильно объяснил причину его преждевременного возвращения в США.
Трамп отметил, что, мол, Эммануэль Макрон, стремясь публичности, ошибочно заявил, что он покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон и работать над "переговорами о прекращении огня" между Израилем и Ираном.
Неправда! Он не имеет представления, почему я сейчас отправляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Это значительно масштабнее. Умышленно или нет, Эммануэль всегда ошибается. Следите за обновлениями!
– говорится в посте политика.
Отметим, что на полях саммита "Большой семерки" 17 июня ожидалась встреча Трампа с президентом Зеленским. Украинский лидер выражал надежду, что ему удастся обсудить с главой США новый оборонный пакет для Украины, который та готова купить.