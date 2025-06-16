Во время совместной пресс-конференции Владимир Зеленский, в частности, рассказал о своих ожиданиях от встречи с Дональдом Трампом, которая состоится на полях саммита "Большой семерки", передает 24 Канал.
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Канцлер Австрии заявил, что, хотя его страна имеет нейтральный статус, она вполне осознает, кто в войне – агрессор, а кто – жертва.
"Место Австрии на стороне закона, а не на стороне якобы сильного".
Кристиан Штокер заверил Зеленского, что Вена и в дальнейшем будет поддерживать Украину.
"Мы хотим завершения войны, но не ультимативно и не за счет зависимости Украины", – подчеркнул президент Зеленский.
В 2014 году у Украины был внеблоковый статус – это закончилось войной. Мы не хотим терять определенность, силы, лидерство и единство,
– отметил президент.
На саммите G7 важно обсудить, как надавить на Путина, чтобы остановить войну. Нужны санкции и прайскепы на нефть и энергоносители,
– подчеркнул Зеленский.
Президент поддержал позицию министра обороны Германии Бориса Писториуса, который заявлял, что страны Европы должны больше инвестировать в собственную оборону и не рассчитывать на США.
Мы должны работать, чтобы союз между Америкой и Европой не распался - ведь это гарантия безопасности континента. Угроза такому союзу является непростым вызовом, ведь все стороны заинтересованы в его сохранении, и мы также. Наше будущее – в ЕС. Если возникнут трудности в военном или оборонном союзе между Европой и Америкой, Европе придется значительно ускорить развитие своей оборонной индустрии. Это огромные финансовые затраты, а времени на реализацию мало,
- сказал Зеленский.
Зеленский рассказал, что во время встречи с Трампом планирует поднять вопрос пакета оборонной помощи, который готова приобрести.
Сегодня мы говорим о поддержке, предоставленную в прошлые годы. Мы не обсуждаем новую помощь. На встрече с Трампом я буду обсуждать оборонный пакет, который Украина готова приобрести. Я уверен, что такая возможность будет,
– сказал политик.
Президент заявил, что Украина выполнила все, что было необходимо, в контексте переговоров о членстве в ЕС.
"Именно сейчас важно, чтобы Евросоюз мог показать свою способность выполнять обещанное".
Президент Владимир Зеленский призвал правительство Австрии сотрудничать с Украиной в вопросе украинских олигархов, которые скрываются в стране и скрывают свои активы.
Мы рассчитываем на поддержку Австрии в чувствительном для Украины вопросе относительно бывших украинских чиновников и олигархов, которые скрываются от правосудия Украины и используют Европу и, безусловно, Австрию, как тайник для хранения их украденных активов,
- сказал президент Украины.
К слову, в Австрии скрывается украинский олигарх Дмитрий Фирташ.
Глава государства подчеркнул, что чтобы заставить Москву к окончанию войны, на нее нужно сильно давить.
Зеленский заявил, что 18-ый пакет санкций ЕС против России должен стать результативным.
"Важно также продолжить уже введенные санкции, включая замораживание российских активов".
Владимир Зеленский отметил, что Украина делает все, чтобы остановить войну. Для этого нужны вполне понятные шаги. Сначала – полное безусловное прекращение огня, впоследствии – реальная и честная дипломатия, и как следствие обеспечение длительной безопасности. Сейчас этого всего нет только из-за нежелания России заканчивать эту войну.
Первым слово взял президент страны Александр Ван дер Беллен. Он назвал Россию "агрессором" и призвал власть имущих в Кремле закончить войну, начав честные мирные переговоры.