17:25, 16 июня

Канцлер Австрии заявил, что, хотя его страна имеет нейтральный статус, она вполне осознает, кто в войне – агрессор, а кто – жертва.

"Место Австрии на стороне закона, а не на стороне якобы сильного".

Кристиан Штокер заверил Зеленского, что Вена и в дальнейшем будет поддерживать Украину.