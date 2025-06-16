Во время совместной пресс-конференции Владимир Зеленский, в частности, рассказал о своих ожиданиях от встречи с Дональдом Трампом, которая состоится на полях саммита "Большой семерки", передает 24 Канал.

Смотрите также Россияне предлагали обменять военных на детей, это вне понимания, – Зеленский

17:28, 16 июня

17:25, 16 июня

Канцлер Австрии заявил, что, хотя его страна имеет нейтральный статус, она вполне осознает, кто в войне – агрессор, а кто – жертва.

"Место Австрии на стороне закона, а не на стороне якобы сильного".

Кристиан Штокер заверил Зеленского, что Вена и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

17:24, 16 июня

"Мы хотим завершения войны, но не ультимативно и не за счет зависимости Украины", – подчеркнул президент Зеленский.

17:23, 16 июня

В 2014 году у Украины был внеблоковый статус – это закончилось войной. Мы не хотим терять определенность, силы, лидерство и единство,
– отметил президент.

17:22, 16 июня

На саммите G7 важно обсудить, как надавить на Путина, чтобы остановить войну. Нужны санкции и прайскепы на нефть и энергоносители,
– подчеркнул Зеленский.

17:20, 16 июня

17:18, 16 июня

Президент поддержал позицию министра обороны Германии Бориса Писториуса, который заявлял, что страны Европы должны больше инвестировать в собственную оборону и не рассчитывать на США.

Мы должны работать, чтобы союз между Америкой и Европой не распался - ведь это гарантия безопасности континента. Угроза такому союзу является непростым вызовом, ведь все стороны заинтересованы в его сохранении, и мы также. Наше будущее – в ЕС. Если возникнут трудности в военном или оборонном союзе между Европой и Америкой, Европе придется значительно ускорить развитие своей оборонной индустрии. Это огромные финансовые затраты, а времени на реализацию мало,
- сказал Зеленский.

17:16, 16 июня

Зеленский рассказал, что во время встречи с Трампом планирует поднять вопрос пакета оборонной помощи, который готова приобрести.

Сегодня мы говорим о поддержке, предоставленную в прошлые годы. Мы не обсуждаем новую помощь. На встрече с Трампом я буду обсуждать оборонный пакет, который Украина готова приобрести. Я уверен, что такая возможность будет,
– сказал политик.

17:15, 16 июня

Президент заявил, что Украина выполнила все, что было необходимо, в контексте переговоров о членстве в ЕС.

"Именно сейчас важно, чтобы Евросоюз мог показать свою способность выполнять обещанное".

17:13, 16 июня

Президент Владимир Зеленский призвал правительство Австрии сотрудничать с Украиной в вопросе украинских олигархов, которые скрываются в стране и скрывают свои активы.

Мы рассчитываем на поддержку Австрии в чувствительном для Украины вопросе относительно бывших украинских чиновников и олигархов, которые скрываются от правосудия Украины и используют Европу и, безусловно, Австрию, как тайник для хранения их украденных активов,
- сказал президент Украины.

К слову, в Австрии скрывается украинский олигарх Дмитрий Фирташ.

17:10, 16 июня

Глава государства подчеркнул, что чтобы заставить Москву к окончанию войны, на нее нужно сильно давить.

Зеленский заявил, что 18-ый пакет санкций ЕС против России должен стать результативным.

"Важно также продолжить уже введенные санкции, включая замораживание российских активов".

17:07, 16 июня

Владимир Зеленский отметил, что Украина делает все, чтобы остановить войну. Для этого нужны вполне понятные шаги. Сначала – полное безусловное прекращение огня, впоследствии – реальная и честная дипломатия, и как следствие обеспечение длительной безопасности. Сейчас этого всего нет только из-за нежелания России заканчивать эту войну.

17:03, 16 июня

Первым слово взял президент страны Александр Ван дер Беллен. Он назвал Россию "агрессором" и призвал власть имущих в Кремле закончить войну, начав честные мирные переговоры.