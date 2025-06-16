17:25, 16 червня

Канцлер Австрії заявив, що, хоча його країна має нейтральний статус, вона цілком усвідомлює, хто у війні – агресор, а хто – жертва.

"Місце Австрії на боці закону, а не на боці буцімто сильного".

Крістіан Штокер запевнив Зеленського, що Відень і надалі підтримуватиме Україну.