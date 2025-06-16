Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію за підсумками зустрічі Володимира Зеленського та Александра Ван дер Беллена.

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Обмін полонених на викрадених дітей – поза правом

За словами президента України, Росія намагалася обміняти своїх полонених військових на українських дітей, яких вона незаконно вивезла. Він назвав це поза межами міжнародного права та моралі.

Ми не міняємо їх (дітей – 24 Канал) ні на що. Це абсолютно несправедливо,

– наголосив Зеленський.

Він також наголосив на важливості дипломатії в цьому процесі. Глава держави зазначив, що повернення дітей потребує зусиль ініціативних людей і двосторонніх контактів із росіянами як з боку лідерів держав, так і окремих дипломатів.

Зеленський пояснив, що саме для цього Україна залучає до процесу велику кількість країн. Також він подякував уряду Австрії за участь у міжнародних ініціативах з повернення викрадених українських дітей.

Нагадаємо, у понеділок, 16 червня, Зеленський відвідав Австрію з неанонсованим візитом. Лідери двох держав планували обговорити подальшу підтримку України, розширення співпраці у різних сферах та залучення австрійського бізнесу до відбудови країни після війни. Окрему увагу політики приділять гуманітарним питанням.