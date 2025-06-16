Подружжя Зеленських провели спільну зустріч з австрійським лідером Александром Ван дер Белленом та першою леді Доріс Шмідауер, передає 24 Канал із посиланням на Офіс президента.

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Про що говоритимуть Зеленський і Ван дер Беллен

Український президент із австрійським колегою також проведуть переговори віч-на-віч і в розширеному форматі. Вони обговорять продовження підтримки України, поглиблення співпраці в різних галузях та участь австрійського бізнесу у повоєнній відбудові нашої країни.

Крім того, політики приділять увагу гуманітарному розмінуванню, відновленню енергетики, продовольчій безпеці та будівництву укриттів.

Окрему увагу буде присвячено питанню повернення українських дітей, яких незаконно депортувала та примусово перемістила Росія. Також буде обговорене продовження лікування, реабілітації та оздоровлення дітей.

До слова, 15 – 17 червня у Канаді проходить саміт країн "Великої сімки". На ньому буде присутній і президент Зеленський. За даними ЗМІ, глава держави зустрінеться із Дональдом Трампом.

Відомо, що Трамп також повинен зустрітися з прем'єр-міністром Канади Марком Карні та президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум.