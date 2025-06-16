Супруги Зеленских провели совместную встречу с австрийским лидером Александром Ван дер Белленом и первой леди Дорис Шмидауэр, передает 24 Канал со ссылкой на Офис президента.

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О чем будут говорить Зеленский и Ван дер Беллен

Украинский президент с австрийским коллегой также проведут переговоры с глазу на глаз и в расширенном формате. Они обсудят продолжение поддержки Украины, углубление сотрудничества в различных сферах и участие австрийского бизнеса в послевоенном восстановлении нашей страны.

Кроме того, политики уделят внимание гуманитарному разминированию, восстановлению энергетики, продовольственной безопасности и строительству укрытий.

Отдельное внимание будет уделено вопросу возвращения украинских детей, которых незаконно депортировала и принудительно переместила Россия. Также будет оговорено продолжение лечения, реабилитации и оздоровления детей.

К слову, 15 – 17 июня в Канаде проходит саммит стран "Большой семерки". На нем присутствует и президент Зеленский. По данным СМИ, глава государства встретится с Дональдом Трампом.

Известно, что Трамп также должен встретиться с премьер-министром Канады Марком Карни и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.