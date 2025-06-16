Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на газету Heute.

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Что известно о визите Зеленского в Австрию

Украинский лидер прибыл в Вену впервые с начала полномасштабной войны с Россией. Его ожидали под строжайшими мерами безопасности.

Всю площадь Heldenplatz полностью изолировали. Полиция сообщает, что это "круглосуточное ограничение доступа".

Проведение встреч подтвердили в Офисе Президента Украины. Андрей Ермак подчеркнул, что у президента и команды будет немало международных встреч, а среди важных тем – оборонная поддержка Украины, санкции, экономическое сотрудничество и инвестиции в украинский ВПК.

По словам СМИ, Зеленский должен встретиться не только с федеральным президентом Александером Ван дер Белленом, но и с федеральным канцлером Кристианом Штокером и несколькими министрами, в частности главой МИД Беате Майнль-Райзингер.

О высоком уровне чувствительности визита свидетельствует молчание даже украинского посольства. Зато привлекает внимание огромное присутствие полиции и строгая изоляция центра Вены,

– подчеркнули в газете.

Ранее авторитетные издания Австрии только предполагали визит украинского лидера в Вену. Ожидали, что Зеленский проведет переговоры с канцлером Кристианом Штокером и федеральным президентом Александром Ван дер Белленом.