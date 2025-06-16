Журналісти отримали інформацію від представника Білого дому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.
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Трамп та Зеленський зустрінуться на саміті G7
Президент України Володимир Зеленський раніше підтвердив свою присутність на саміті G7 у Канаді.
Очікується, що на полях саміту він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив представник Білого дому.
Востаннє лідери України та США зустрічалися у Ватикані перед церемонією поховання Папи Римського Франциска.
Також Трамп повинен зустрітися з прем'єр-міністром Канади Марком Карні та президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум.
Саміт вперше відвідають Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністр Японії Шіґеру Ісіба.
Нагадаємо, Володимир Зеленський планує обговорити з Дональдом Трампом на саміті G7 можливість введення нових санкцій проти Росії.