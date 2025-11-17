Трамп уже готов надавить на Путина: аналитик сказал, что на это повлияло
- Дональд Трамп выразил поддержку законопроекту о жестких санкциях против стран, торгующих с Россией, что придает ему политическую перспективу.
- Законопроект сенатора Линдси Грэма позволяет вводить санкции против Индии, Китая и Ирана, и Трамп демонстрирует готовность к решительным действиям.
Дональд Трамп вернулся к законопроекту о жестких санкциях против государств, которые продолжают торговать с Россией. Документ, над которым республиканцы и демократы работали несколько месяцев, снова получает политическую перспективу.
Глава аналитически адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в эфире 24 Канала объяснил, что сигнал Трампа открывает "зеленый коридор" для принятия этого законопроекта. По его мнению, так президент США демонстрирует готовность усилить давление на Путина и показать решительные действия на внешнем направлении.
Смотрите также Вероятный конфликт интересов: Трамп снова закупил облигации
Трамп разблокировал санкционный законопроект Грэма
Речь идет о "многострадальном" законопроекте сенатора Линдси Грэма, над которым несколько месяцев работали и демократы, и республиканцы. Документ упирался в позицию Дональда Трампа, поэтому без его согласия продвинуть его было невозможно, даже несмотря на широкую поддержку в Конгрессе.
То, что Трамп говорит о желании и что он инициировал использование этого законопроекта, открывает просто зеленый коридор для того, чтобы законопроект был принят,
– объяснил Рыбачук.
Санкционный законопроект дает Дональду Трампу формальный инструмент для введения очень жестких ограничений против стран, которые продолжают торговать с Россией. В этом контексте уже звучат Индия, Китай и Иран, однако часть экспертов считает, что он мог бы действовать и без решения Конгресса. В то же время принятый закон усиливает его позицию и позволяет демонстрировать более жесткий курс в отношении Кремля.
Я думаю, что таким шагом он усиливает свое давление на Путина, на Кремль, говоря о том, что вот смотрите, сейчас уже есть законопроект, он может стать законом. Санкции будут очень жесткие,
– пояснил глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий".
Параллельно вокруг Трампа растет внутриполитическое напряжение из-за записей Эпштейна, которые не сходят с эфиров американских телеканалов. На этом фоне ему нужно демонстрировать решимость во внешней политике и показывать результаты, что будут отвлекать внимание избирателей от скандала. Именно поэтому тема давления на Россию и попыток заставить ее прекратить войну звучит все чаще.
Что известно о законопроекте Линдси Грэма по России?
- Сенатор США Линдси Грэм в ноябре 2025 года заявил о подготовке законопроекта, который предусматривал введение 500 % пошлин для любой страны, покупающей российские энергоносители. Цель инициативы – превратить Россию в "торговый остров" и ограничить финансирование ее войны. По словам Грэма, работу над документом координировали с Белым домом, законопроект уже имел 82 соавтора.
- Американский сенатор предупредил страны ЕС, которые до сих пор закупали российскую нефть, в частности Венгрию и Словакию, что продолжение импорта будет иметь "неизбежные последствия". Он отметил, что ЕС сократил объемы закупок, но полного прекращения еще не было.
- Ранее, в 2022 году в Сенате США зарегистрировали резолюцию, которая признавала Россию государством – спонсором терроризма, а ее президента Владимира Путина – террористом. Документ поддержал Грэм вместе с демократом Ричардом Блументалем. Сенатор отметил, что действия России с 2014 года являются террористическими и требуют официального признания этого статуса для США.